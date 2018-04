Ciclabile Venezia-Monaco: tutti pronti sui pedali tra lo scenario delle Dolomiti

di Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOVERZENE - Ladiventa ancora più lunga. È cominciata presto, ieri, la giornata dei cicloturisti bellunesi: bici in macchina e poi in treno fino a Longarone. Ha preso il via da qui, dalla casetta degli Alpini di Castellvazzo, il programma organizzato per inaugurareLa pista e le relative opere erano già state concluse nello scorso autunno, ma l'amministrazione comunale di Soverzene ha voluto spostare la data a ieri per inaugurare contestualmente anche la stagione cicloturistica. E clima migliore non avrebbe potuto fare da sfondo all'iniziativa. Il serpentone dei ciclisti si è via via fatto sempre più grande e colorato fino a raccogliere centinaia di persone. Una nota di colore: fra le maglie tecniche con tessuti di ultima generazione. Ne spiccavano invece due di maglia, della vecchia società ciclistica di Soverzene...