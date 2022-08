ARSIÉ - Frane e smottamenti rendono insicuro il sentiero lungolago del Corlo di Arsiè: «Conosciamo l'importante strategica del sentiero, ma dobbiamo prima di tutto garantire la sicurezza di chi vi transita» afferma il primo cittadino Luca Strappazzon che vuole così spegnere le polemiche accese sui social circa il divieto di transito pedonale che è stato emanato. Ma il sindaco va oltre e assicura che tutti gli enti coinvolti sono stati avvisati e l'auspicio è che quanto prima si possa intervenire e riaprire così il sentiero al pubblico.



LE LAMENTELE

Nei giorni scorsi, sui social e non solo, si è molto parlato del sentiero lungolago del Corlo sul quale vige un'ordinanza di divieto del transito pedonale. Vista la vivacità dei commenti, l'amministrazione arsedese guidata dal primo cittadino Luca Strappazzon ritiene opportuno dare alcuni chiarimenti in merito. «Il sentiero lungolago ha delle caratteristiche morfologiche precise, chi ci si avventura deve avere la consapevolezza che non sta circolando sulla strada cittadina; questo concetto fa parte di quell'auto responsabilità che ci sta a cuore per la sicurezza di turisti e residenti - spiega Strappazzon che entra nel merito della questione -. Questo sentiero sorge in parte su sedime privato e in parte su strada vicinale ed è stato risistemato da circa 10 anni. A seguito della frana sul versante nord del Monte Cerogn, ricompreso tra la località Ponte Vecchio di Arsiè e la località Coste, è ora in atto una frana con conseguente caduta di materiale verso valle, che interessa il sottostante sentiero lungolago, con conseguente pericolo per chi vi transita».



VERSANTI INSTABILI

Ad oggi il sentiero è privo delle funi di sicurezza sulla valle interessata dal materiale franoso e altri smottamenti sono in atto sopra il sentiero; si tratta di frane, queste ultime, che non sono visibili percorrendo il sentiero ma che l'amministrazione e gli addetti conoscono e per questo mettono in atto tutte le contromisure necessarie a garantire la sicurezza di tutti i fruitori.



SENTIERO STRATEGICO

«Pur rendendosi conto dell'importanza del sentiero lungolago per finalità turistiche, al fine di eliminare qualsivoglia pericolo per la pubblica incolumità, è stata quindi emessa l'ordinanza n° 38 del 20/05/2021 che stabilisce il divieto di transito sullo stesso - afferma ancora Strappazzon -. Questa Amministrazione si è adoperata per una messa in sicurezza del sentiero comunicando alla Provincia ed ai Servizi Forestali la situazione, chiedendo un intervento. E' stato anche dato un incarico ad un geologo per la verifica ed il monitoraggio dello stato dello smottamento».



GRAZIE AI VOLONTARI

Insomma, l'auspicio è che quanto prima gli enti preposti intervengano per risolvere le criticità e mettano quindi in sicurezza il tanto frequentato percorso. «Con l'occasione - conclude il sindaco -, ringraziamo i volontari che contribuiscono al mantenimento ed alla pulizia di siti e sentieri comunali».