COMELICO SUPERIORE - Oggi è l’ultimo giorn o di apertura dell’unico negozio di alimentari a Casamazzagno. L e commercianti Antonella Festini Cucco e Consuelo Pellizzaroli, che avevano intrapreso con entusiasmo 4 anni fa l’avventura di riaprire il piccolo negozio di alimentari , hanno dovuto constatare con amarezza che le difficoltà di gestione dell’attività non consentivano più di continuare . La Cooperativa , chiamata così in omaggio alla secolare esperienza della cooperativa di consumo nata nello stesso stabile nel 1906 fino agli anni Ottanta del secolo scorso , domani abbasserà definitivamente le serrande . Le spese di affitto e l’aumento insostenibile delle bollette elettriche non permettono più di compensare gli introiti delle vendite in un paese piccolo a 1200 metri sul costone sopra Candide, poco più di 300 abitanti, che, come accade in tutti i piccoli borghi, spesso preferiscono rifornirsi nei supermercati anziché fare la spesa nel negozio di vicinanza. Per Antonella e Consuelo la delusione di dover rinunciare al loro progetto è enorme.

SOGNO INFRANTO

Le parole che avevano contrassegnato il sogno di aprire uno spazio di lavoro insieme: «A bbiamo deciso di invertire la tendenza che da anni caratterizza la situazione commerciale di molti paesi di montagna e ci auguriamo che questa scelta sia apprezzata anche dai nostri paesani » , sono ora contrappuntate dall’amaro « ci credevamo » . Eppure l’iniziativa delle due amiche aveva offerto al paese di Casamazzagno un servizio molto attento alle esigenze soprattutto delle persone anziane, ma anche dei turisti che in paese hanno acquistato seconde case.

L’INIZIATIVA

Si ricorda anche l’iniziativa ideata da Antonella e Consuelo di predisporre all’esterno della bottega una panca col coperchio, dentro alla quale venivano deposti prodotti che chi aveva bisogno poteva ritirare gratuitamente. La scritta che spiegava il significato della panca-contenitore di generosità era la seguente: « Chi ne ha metta, chi ha bisogno prenda » . Per mesi persone che avevano problemi potevano superare nell’anonimato eventuali difficoltà. Ora Antonella e Consuelo esprimono lo sconforto di una scelta obbligata e il dispiacere di privare il paese di Casamazzagno dell’unico negozio di alimentari.

IL BAR