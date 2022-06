CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Sarebbe stata la cinquantesima edizione, un grande ritorno dopo due anni di stop. Ma la Sagra di San Rocco la comunità di Pez non la farà. Giorni fa nei social è stato pubblicato un post per la ricerca di volontari, ma non per assicurare mano d'opera alla festa dedicata al santo patrono, celebrato il 16 agosto, bensì per supportare le altre attività organizzate dal gruppo durante l'anno. La sagra, infatti, è già considerata questione chiusa e archiviata.



MISSIONE IMPOSSIBILE

«Le strutture sono diventate inutilizzabili, le cucine non sono più a norma secondo le ultime disposizioni in materia e metterci mano implicherebbe un investimento davvero troppo importante per noi spiega Monica Mortagna, 27 anni e un grande amore per il suo territorio e la piccola comunità che lo abita -. Siamo un gruppo di giovani, la maggior parte ha tra i 20 e i 24 anni e molti risiedono durante la settimana fuori provincia perché frequentano l'università, non riusciamo proprio ad assicurare l'edizione 2022 della festa tradizionale perché l'impegno è enorme».



LA TRADIZIONE

La festa, si diceva, si teneva ogni anno il 16 agosto, giorno dedicato a San Rocco protettore del paesino. Generalmente per gli abitanti era l'occasione per ritrovarsi mesi prima, organizzare e poi festeggiare insieme anche a chi arrivava dall'esterno. Messa, processione con la statua del Santo e poi pranzo in compagnia sotto il capannone. Piccoli momenti di condivisione, coltivati con passione per decenni dai residenti e oggi messi al muro da normative stringenti e la mancanza di volontari. «Siamo circa in 15, prima del Covid avevamo preso in mano l'organizzazione della sagra e avremmo voluto portarla avanti anche quest'anno ma di fatto non riusciamo a organizzare, il lavoro è davvero troppo e l'impossibilità di usare le cucine è un problema. Però ci saranno eventi lungo l'estate».



LA DECISIONE

Nella riunione di lunedì sera i giovani hanno fatto il punto, hanno messo sul piatto gli ostacoli e ridimensionato i progetti per i prossimi mesi. La certezza è che due appuntamenti ci saranno: il 16 luglio è prevista la festa della birra in piazza e il 30 dello stesso mese una serata a base di pesce e prosecco, con la parte gastronomica assicurata da cuochi e cucine esterne. Sono volenterosi e pieni di entusiasmo, Monica e i suoi amici, vogliono davvero portare avanti una tradizione tramandata dalle generazioni precedenti e, in qualche modo, poterla salvare dalle difficoltà e dalle complicazioni dei tempi moderni. «Anche se la sagra quest'anno non ci sarà vogliamo ugualmente proporre qualcosa per non perdere il ritmo e non perderci tra noi prosegue -, abbiamo ereditato dai nostri genitori e dai nostri nonni queste feste e vogliamo dare una continuità».



L'APPELLO

Da qui l'appello per la ricerca di volontari, perché il gruppo è in fermento tutto l'anno e attende l'ingresso di nuove forze per nuove iniziative. «Questi anni non sono stati facili e lo sappiamo tutti si legge nell'annuncio diffuso nei canali social -, ma ora abbiamo veramente voglia di ripartire e stiamo cercando, con tutte le forze e le nostre possibilità, di creare e promuovere qualche evento per far divertire e divertirci (perché sì ci divertiamo anche noi dietro le quinte). Purtroppo, anche a causa degli impegni di tutti e dell'avanzare dell'età di altri, siamo un gruppo ridotto ed organizzare qualcosa diventa veramente complicato. È per questo che abbiamo bisogno di tutti voi. Chiunque (di qualsiasi età dai 18 anni in su) voglia mettersi in gioco e abbia piacere a mettere a disposizione un po' del proprio tempo per entrare a far parte del nostro piccolo grande team, è atteso lunedì sera dalle 21 in sala parrocchiale. Nel caso in cui qualcuno non possa esserci ma voglia saperne di più, si senta libero di scriverci alla nostra pagina fb o instagram. Risponderemo il prima possibile. Grazie di cuore a chi vorrà entrare a far parte del nostro gruppo». E rispondono davvero subito, Monica e i suoi amici, perché la voglia di fare è tanta e insieme certi ostacoli, forse, potranno essere superati.