CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Attimi di paura ieri a Cesiomaggiore per una lite che è degenerata in aggressione. Verso le 17 i proprietari di due terreni confinanti hanno avuto un diverbio perchè uno dei due sarebbe entrato in quello dell'altro, violando il confine. Prima le parole, sempre più ad alta voce per convincere "l'invasore" a tornare sui suoi passi, poi si è passati ai fatti, qualche spintone, alla fine la zuffa con pugni, calci e schiaffoni. A terra dolorante è rimasto il 65enne che stava cercando di "difendere" i suoi confini.

I soccorsi

Persone che hanno assistito al parapiglia hanno subito chiamato i carabinieri e l'ambulanza. Quando i militari sono arrivati gli animi erano ancora accesi e il personale sanitario stava medicando il ferito che alla fine è stato caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre con un codice di media gravità per le conseguenze dei colpi subiti.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri della caserma di Feltre, guidati dal comandante capitano Luca Innelli, hanno ricostruito l'episodio cercando anche il racconto di possibili testimoni. Non è escluso che nelle prossime ore l'aggredito presenti denuncia per lesioni. Non è ancora chiaro se già in precedenza tra i due contendenti ci fossero già stati dissapori. Resta l'incredulità per un fatto di per sé banale, sfociato in un'aggressione con tanto di intervento dei medici.

