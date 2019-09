​C'è ancora Cesio-134 nei funghi del Bellunese a più di 30 anni dal disastro di Chernobyl

di Daniela De Donà

BELLUNO -sotto al riflettore dell'Usl 1 Dolomiti, ma anche: si sta studiando quanto, ovvero il, sia rimasto in seguito all', alla fine di aprile del 1986. A fare il punto è il dottor Oscar Cora, del Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Usl 1 Dolomiti, nonché vicepresidente dell'Associazione micologica bellunese Bresadola. Va ricordato che i primi controlli, in collaborazione con l'Arpav, risalgono al 1999-2000. Altro monitoraggio, su piano regionale, volto a verificare la presenza di cesio e di altri metalli pesanti, fu effettuato nel 2013-2014-2015. In realtà, a Belluno, le verifiche sono continue, sempre in accordo con la Regione, con la collaborazione dell'Arpav e con il sostegno del Gruppo micologico Bresadola, presieduto da Fabio Padovan. Sono passati più di trent'anni dal disastro della centrale nucleare di Chernobyl. Trent'anni rappresenta il tempo di dimezzamento stimato del cesio 134. Quale la situazione oggi nei funghi? «La captazione marcata riguarda solo specie particolari - spiega Cora -. In molte specie commestibili, come i finferli, cioè il Cantharellus cibarius, e le finferle, ovvero il Cantharellus lutescens, abbiamo