BELLUNO - In provincia di Belluno prende il via sperimentazione per contenere i danni provocati dal cervo all’agricoltura che prevede di mettere in campo sia i cosiddetti metodi ecologici, sia di arrivare, in caso di necessità, all’abbattimento di capi. Un provvedimento che il consigliere provinciale Silvia Calligaro saluta così: «Per il controllo del cervo in periodo primaverile, può partire la sperimentazione: si tratta di un atto di collaborazione concreta con il mondo agricolo per prevenire i danni alle colture». Ma per Diego Donazzolo, presidente di Confagricoltura bellunese, non è questa la strada: «Può aiutare, ma il vero problema è che sono scomparsi parti e pascoli e gli ungulati cercano qualcosa da mangiare». Nella nota di palazzo Piloni si dice che “proteggere le colture agricole nella fase di maturazione e contenere i danni al settore primario” sono i “due obiettivi principali del piano di controllo del cervo in periodo primaverile che la provincia di Belluno potrà avviare in via sperimentale. Nelle ultime settimane infatti è arrivato il via libera da parte di Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è il braccio operativo del ministero dell’Ambiente. «È una novità assoluta per il nostro territorio, e va nella direzione di una sempre maggiore collaborazione con il mondo agricolo, fondamentale per la cura del territorio e per una parte non trascurabile dell’economia locale - commenta Silvia Calligaro, vice presidente della provincia di Belluno e consigliera delegata nelle materie di caccia e pesca – la provincia sta lavorando fianco a fianco con le associazioni agricole in un’ottica sinergica per migliorare e agevolare l’attività del settore primario».

ALLONTANAMENTO

Il piano di controllo del cervo prevede alcune azioni precise volte all’allontanamento degli ungulati dai campi coltivati, che proprio nel periodo primaverile, dopo la semina, sono particolarmente vulnerabili. Accade così che quando un branco di cervi mangia i primi germogli, rischia di compromettere l’intero raccolto. Il piano che partirà in via sperimentale prevede due fasi. Si parte dai metodi ecologici, vale a dire quelli che utilizzano tecniche di dissuasione luminosa e sonora. Ma nel caso in cui essi non risultino sufficienti, allora, come ultima soluzione, in concomitanza con danni acclarati, è prevista la possibilità di abbattere i capi che si rendano particolarmente problematici. Il piano sarà attivabile in via sperimentale nei mesi primaverili, tra marzo e maggio, quindi a partire dal 2025, e sarà seguito anche da un monitoraggio delle zone agricole, che potrà prevedere l’utilizzo di fototrappole. Verrà messo in atto compiutamente la prossima primavera, ma fin da subito la Provincia opererà attraverso i metodi ecologici, cioè con gli strumenti previsti in prima battuta, per aiutare le aziende agricole. L’ente attiverà un corso di aggiornamento e abilitazione per i controllori, operatori formati appositamente per il controllo del cervo.

CRITICHE

Tutto bene? Non per Diego Donazzolo, presidente di Confagricoltura: «La Provincia, che ha le competenze di caccia e pesca, giustamente fa le proprie considerazioni e riflessioni. Ma dubito fortemente che i metodi di dissuasione ecologica possano far raggiungere qualche risultato; per questo ritengo che sarà necessario anche provvedere all’abbattimento. Il problema vero è che si possono mettere in atto tutti i sistemi, ma nella nostra provincia stanno scomparendo pascoli e prati per cui gli animali si concentrano su quelli coltivati. E qui fanno razzia. Bisogna piuttosto attuare politiche che sostengano la ripresa di quella zone un tempo coltivate, un tempo prati e pascoli, altrimenti il bosco entra nelle case perché, soprattutto fra i 400 e i 1.000 metri, il bosco h-a preso piede ovunque. Noi chiediamo politiche che sostengono sia l’agricoltura sia la zootecnica. In alcuni casi gli ungulati vanno soppressi, ma non è questa la soluzione».