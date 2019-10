«Non disturbate i cervi in amore»: i troppi turisti stressano gli animali durante l'accoppiamento

di Angela Pederiva

CANSIGLIO - La stagione dell'amore viene e va. Per gli ungulati arriva adesso, tra fine estate e primi freddi, raggiungendo l'apice in questo inizio di ottobre in cui soprattutto ilsi trasforma nel suggestivo palcoscenico di quello spettacolo insieme sontuoso e straziante che è il bramito del cervo: un appuntamento che richiama sempre più spettatori, così tanti da essere ormai diventati una possibile fonte di stress per gli animali su questa e altre alture, come si è visto martedì in centro a Cortina d'Ampezzo, dove un animale di 150 chili, sceso dal Pomagagnon dopo essere stato disturbato, è piombato in un negozio di abbigliamento, barricandosi fra i vestiti con una corona di foglie verdi sulle corna e tenendo sotto scacco il paese per mezza mattinata. Così quest'annoha deciso di installare dei cartelli di monito per i visitatori della Piana, a cui vengono impartite alcune regole di comportamento contrassegnate da una sfilza di divieti, in modo da non disturbare i corteggiamenti in corso all'interno della foresta.