Certificati comunali anche in tabaccheria per saltare le code

BELLUNO Scendere al tabacchino sotto casa, ritirare il certificato rilasciato dal Comune e saltare le code. Quando l'amministrazione comunale parlava di rendere Belluno una smart city, forse, intendeva anche questo. E questa è la nota più curiosa che salta agli occhi all'interno di un bilancio fortemente segnato dalle incognite e dalle ristrettezze causate dalla pandemia. Tante voci risultano finanziate dal capitolo delle alienazioni, la parte da protagonista la fa il capitolo dei servizi sociali e una bella fetta è riservata, qui sta la novità, nell'innovazione tecnologica di Palazzo Rosso.

L'INNOVAZIONE In piena emergenza sanitaria, quando si pare più votati alla sopravvivenza che alla progettazione, Palazzo Rosso estrae dal cappello un progetto innovativo. Con 285 mila euro si punterà a rendere più tecnologici i servizi comunali, il che si tradurrà in semplificazioni per i cittadini. Ne parla l'assessore al bilancio e vice sindaco Lucia Olivotto. «Abbiamo in programmazione investimenti importanti sul fronte informatico spiega -, per portare tutti i servizi su pago pa, una piattaforma dove si possono effettuare comodamente i pagamenti alla pubblica amministrazione, senza dover più ricorrere a bollettini o bonifici». Già questo sarebbe, da solo, un grande passo in avanti per chi, certo, è abbastanza abile con il pc da riuscire a utilizzare la tecnologia anche per transazioni economiche. Ma non è, forse, la parte più rivoluzionaria. Saltare le file, non doversi preoccupare di fissare appuntamenti con gli uffici ed annullare tutte le lungaggini legate alla frequentazione di un ufficio pubblico, questa è la parte del progetto che preannuncia di avere maggiori ricadute positive sui bellunesi.

LA VICE SINDACO «Vogliamo fare in modo che certi pubblici esercizi come i tabacchini possono in futuro ricevere ed erogare al cittadino i certificati comunali prosegue Olivotto -, per evitare di imporre alle persone grandi spostamenti e attese negli spazi comunali. Parliamo di documenti come il certificato di residenza e di stato famiglia».

I CONTI Il bilancio è stato presentato martedì sera in sede di prima commissione, verrà riportato giovedì per completare la discussione sulla parte capitale. Per quanto riguarda la parte corrente prosegue Olivotto -, quest'anno saremo abbastanza tirati, abbiamo dovuto rivedere tutte le voci d'entrata alla luce di com'è andato il 2020. Non abbiamo toccato tariffe né tributi. Per far fronte ai maggiori costi e alle minori entrate generati dal momento di crisi, dal Governo arriverà, complessivamente e in più tranche, 1 milione 700 mila euro, una cifra che tutto sommato lascia soddisfatta l'amministrazione. Per il sociale al momento sono stati previsti 2 milioni 700 mila euro, ma con successive variazioni la cifra, già lo si mette in conto, verrà aumentata.