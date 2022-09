Cercatore di funghi di 29 anni scivola e si fa male: un amico dà l'allarme

COMELICO SUPERIORE - Verso le 12.30 di oggi, 4 settembre, il soccorso alpino della Val Comelico è stato allertato per un cercatore di funghi, che si era fatto male dopo essere scivolato nel bosco sotto Malga Coltrondo. A dare l'allarme uno degli amici che era con lui.

Una squadra, assieme a due soccorritori della guardia di finanza di Auronzo, ha raggiunto in una decina di minuti a piedi il 29enne di Padova, dopo aver ricevuto dalla centrale le coordinate Gps del punto in cui si trovava. Immobilizzato il piede per una sospetta frattura della caviglia, il ragazzo è stato imbarellato e trasportato al rendez vous con l'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Pieve di Cadore.