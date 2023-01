FELTRE - Avviate le procedure per individuare coloro che raccoglieranno il testimone del dottor Livio Simioni e quello di Aldo Bonso, rispettivamente direttore del dipartimento medico e primario della cardiologia dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Due professionisti di alto livello che tanto hanno fatto per la crescita del nosocomio feltrino ma che ora hanno deciso di fermarsi e di godersi la pensione. Questo anche in virtù dei due anni difficili che hanno attraversato a causa della Pandemia. Per il momento la direzione della cardiologia è stata affidata al dottor Fantinel mentre il dipartimento medico al dottor Mazza.

In pensione, si cercano sostituti

Con il 31 di dicembre del 2022 il dottor Livio Simioni e il dottor Aldo Bonso hanno appeso il camice al chiodo per godersi la meritata pensione. Il dottor Simioni ha iniziato la sua carriera professionale all'ospedale di Lamon nel 1984 per concluderla oggi come capo dipartimento medico dell'ospedale di Feltre dopo 38 anni di servizio che hanno visto l'evoluzione della medicina interna. Sempre attento al paziente, con un approccio olistico e una forte dedizione all'ospedale. In pensione anche il dottor Bonso, in servizio all'ospedale di Feltre come primario di Cardiologia da oltre 11 anni, che ha fatto crescere l'unità operativa diventando un riferimento per l'elettrofisiologia e la diagnostica per immagini.

Con una delibera dei giorni scorsi, l'Ulss Dolomiti ha individuato nel dottor Mauro Fantinel il facente funzioni di Aldo Bonso mentre nel dottor Marco Mazza, dirigente medico con incarico di alta specializzazione, il sostituto di Livio Simioni. Si tratta di due medici che operano da anni all'interno del nosocomio feltrino e che quindi condurranno i due reparti, in questo periodo di transizione, nel segno della continuità.

Due figure strategiche che l'Ulss vuole rimpiazzare al più presto. Per questo il collegio di direzione ha già approvato i profili, necessari per poter avviare il concorso. L'Ulss Dolomiti ha inoltre chiesto ed ottenuto dalla regione del Veneto l'autorizzazione alla sostituzione per cui l'iter procede speditamente. L'auspicio è di arrivare quanto prima all'individuazione dei due nuovi direttori. Le ultime esperienze hanno visto la nomina, in tempi celeri, l'espletamento delle procedure per cui l'auspicio è che ciò avvenga anche in questo caso in quanto si parla di due reparti strategici e di livello del feltrino.