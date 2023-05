Cerbiatto di pochi giorni finisce nel torrente a Cortina: il salvataggio dei vigili del fuoco

Un cerbiatto di pochi giorni ha rischiato di morire nel torrente Bigontina, nei pressi di Via Baroni Franchetti, a Cortina d’Ampezzo. Per fortuna i vigili del fuoco sono intervenuti riuscendo a salvarlo.

È successo nel tardo pomeriggio di sabato, quando una squadra del distaccamento della cittadina ampezzana è intervenuta lungo il torrente con un’autoscala e personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) per trarre in salvo l’animale che non riusciva a risalire le sponde verticali. Il cerbiatto è stato catturato, issato fino a terra e subito liberato dai vigili del fuoco in un prato adiacente, dove il cucciolo è stato subito di preso in custodia da mamma cerva, rimasta sempre nei pressi della zona del salvataggio.