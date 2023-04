PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) - Il Centro Paludi finisce in vendita. Lo annuncia un cartello con tanto di numero di telefono che rimanda all'agenzia immobiliare "Bell'abitare" di Sedico che però fa solo da intermediaria e che a sua volta rinvia a Intrum, il maggiore operatore europeo dei servizi al credito che per il 49% è di Intesa San Paolo, da alcuni anni proprietaria dell'immobile ora in vendita. L'unica notizia che arriva dall'agenzia di Sedico è che ci sono già state alcune telefonate di ipotetici clienti che hanno chiesto delle informazioni.



RECUPERO CREDITI

Dopo un'iniziale riservatezza, Intrum - società di recupero crediti, partecipata da Banca Intesa, e che ha sede a Milano in Bastioni di Porta Nuova, 19 fornisce invece alcune informazioni circa l'immobile dalle infinite vicissitudini, che si estende su un'area di 27.500 metri quadrati, 13mila dei quali coperti e la cui destinazione attuale è commerciale, con alcune parti artigianali.



Intesa San Paolo è intenzionata a vendere l'immobile nell'ottica di trovare uno o più imprenditori della zona che possano valorizzarlo precisano da Intrum anche pensando che da qui a qualche anno questa sarà un'area interessata dalle Olimpiadi



«UNA BELLA VETRINA»

Di imprenditori locali si era parlato anche nel passato, ipotizzando che il centro potesse diventare un centro per la logistica di alcune grandi aziende della zona. Ma non è escluso, naturalmente, che rimanga la destinazione commerciale magari con una spiccata vocazione sportiva, proprio in relazione all'evento di Cortina. «Quello che è certo è che di qui passerà un flusso di persone non indifferente e che il Centro Paludi potrebbe essere una bella vetrina per chi voglia mettersi in mostra - prosegue Intrum -. Contatti? Siamo aperti ad ogni possibile interesse e stiamo già interloquendo con alcune realtà e siamo aperti ad ogni possibilità di valorizzazione».



TRATTATIVE PRIVATE

Che sul proprio sito si presenta così: «Il maggiore operatore europeo dei servizi al credito nato nel 2017 dall'unione della norvegese Lindorff e della svedese Intrum Justitia. È presente in 25 paesi europei e in Brasile. In Intrum Italy (49% Intesa Sanpaolo, 51% Intrum) operano oltre 900 collaboratori suddivisi in 24 uffici territoriali localizzati in 22 città». Intrum, che opera per il recupero crediti, è stata coinvolta perché si tratta di un immobile la cui società che su di esso aveva un leasing lo ha ritirato a seguito di un'inadempienza. Quello che dagli uffici di Intrum non trapela è il prezzo di vendita: «Di questo parliamo direttamente con gli interessati, in forma privata».



GRANDI AZIENDE

«La proprietà e Intrum stanno lavorando per la vendita conferma il primo cittadino Paolo Vendramini e la cosa da verificare è se ci sono interessi. Quello che posso dire è che senz'altro il piglio ed anche la presenza di Intrum sono molto diversi rispetto ad altri interlocutori con cui ci siamo confrontati nel passato. La volontà è quella di vendere o magari riqualificare l'immobile anche pensando alle opportunità legate a Cortina 2026. So che il lavoro in corso tende anche ad interessare aziende di livello nazionale. Noi, da parte nostra, siamo attenti all'aspetto urbanistico e a quali scelte verranno fatte».



PASSAGGI DI MANO

Il gruppo Intesa Sanpaolo aveva acquisito il Centro nel 2018. In precedenza, nel 2015 la Regione Veneto aveva autorizzato al suo interno, fra le diverse possibilità, anche la vendita non alimentare, attività ludiche e magazzini per attività commerciali. Dopo il via libera regionale, la proprietà dell'area, allora era la TM2, avrebbe avuto tre anni di tempo per portare a termine l'opera. Ma ciò non è mai avvenuto. Si arriva così al 2018 quando, dopo aver risolto il contratto con la TM2, Intesa San Paolo era entrata in pieno possesso dell'area. Ora la ricerca di uno o più acquirenti.