Tramonta per sempre il progetto del centro preghiera con negozi e uffici ad Arten. La sentenza del Consiglio di Stato pubblicata ieri, mette la parola fine sulla vicenda capovolgendo la decisione del Tar in primo grado. Accoglie il ricorso del Comune, che tramite l’avvocato Enrico Gaz aveva impugnato la prima sentenza. I giudici della sezione quarta affermano in modo perentorio che per i luoghi di culto esistono, a Fonzaso, zone espressamente «calibrate sull’analisi dell’impatto urbanistico che la loro comprensibile attrattività sulla comunità dei fedeli è destinata a produrre». Si tratta della zona “F” presente nella regolamentazione urbanistica del Comune. La parte avversa, la Società Samaria Costruzioni srl di Feltre, è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in 6mila euro a favore del Comune di Fonzaso.

IL CASO

Era il 2013 quando a Feltre si iniziò a parlare del progetto della moschea dell’associazione “Un Passo verso la speranza”: era venuto a suo tempo anche lo sceicco “sponsor” del progetto. Si prevedeva di realizzare un centro islamico con minimarket, negozi, uffici, una web tivù e un locale di meno di 200 metri quadrati da adibire a sala di preghiera. Il 22 maggio 2014 il Tar del Veneto accoglieva il ricorso presentato dalla ditta Samaria, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Moretti, M. Francesco Curato, contro Fonzaso. L’immobile era nato come piccolo centro commerciale con sopra degli appartamenti. Ma la crisi e la mancanza di richieste avevano portato poi a cambiare idea in corso d’opera. La società Samaria sottoscrisse un contratto preliminare di compravendita con l’associazione “Un Passo verso la speranza” di Feltre, subordinato al rilascio di un permesso di costruire. La ditta presentò un progetto di variante sull’immobile di Arten che prevedeva la realizzazione di un ampliamento della cubatura del 20%, unitamente ad un ulteriore ampliamento del 10% in applicazione. Le nuove superfici venivano descritte nell’istanza come ambienti da destinare a sale riunioni e sala specifica per luogo di preghiera e convegni. Il Comune bocciò la richiesta non compatibile con la destinazione d’uso della zona (“D2” riservata esclusivamente a “artigianato di servizio e servizi alla viabilità”). Poi il Tar accolse il ricorso della ditta e annullò tutti gli atti. La sentenza venne impugnata: ora la parola fine.

