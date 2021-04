Centro Cai sul Pordoi all'asta per 500mila euro: nel 2019 chiedevano 2 milioni

Precipita il prezzo di vendita del Centro di formazione per la montagna “Bruno Crepaz”. Se nel 2019 il Cai di Milano, proprietario dell’immobile al passo Pordoi, lo proponeva a potenziali acquirenti partendo da una base d’asta di 2 milioni di euro, ora lo stesso valore è sceso a 498 mila. Passando per un altro tentativo di cessione, nel 2020, pari a 1,2 milioni. Pare non finire quindi la sfortuna di questo edificio che prima di essere messo sul mercato ha avuto in più occasioni difficoltà a trovare un gestore per la sua foresteria e per i locali pensati per accogliervi attività tecniche, scientifiche e didattiche promosse dagli organi centrali e periferici e dalle sezioni del Club alpino italiano.



POSIZIONE&STORIA

Dedicato alla memoria dell’alpinista triestino Bruno Crepaz, il Centro si trova a 2.239 metri di altitudine, distante 9 km da Arabba e 12 da Canazei, proprio sul confine tra le regioni Veneto e Trentino Alto Adige. Le traversie sembrano essere nel dna della struttura: insieme al dirimpettaio albergo Savoia e ad alcuni terreni del valico, essa venne data in dote al Cai come risarcimento per i danni della Prima guerra mondiale. Poi venne venduto l’hotel e il Cai mantenne la proprietà di quella che era la dependance con i terreni annessi. Dopo una serie di inghippi burocratici - non ultimo il fatto che il confine tra Livinallongo e Canazei divide la proprietà, con due diversi catasti di riferimento - il Centro di formazione e la Casa alpina vennero inaugurati nel 2002. E chiusi nel 2016.



LA SVOLTA

È del 2017 il tentativo di conservare la proprietà ma di esternalizzare la gestione di questo sito avente una superficie lorda commerciale di 1.897 metri quadri suddivisa in 4 piani e un volume di circa 5.300 metri cubi. Ma niente, nessuno si è fatto avanti. Da qui la decisione di vendere. Inizialmente, nell’ottobre del 2019, con una base d’asta di 2 milioni di euro. E poi, nel febbraio 2020, di 1 milione 200 mila euro. Ora, dopo le due fumate nere, il Cai di Milano ci riprova partendo da 497.659.000 euro. Gli interessati dovranno far pervenire il plico con l’offerta alla sede del Cai di Milano in via Petrella entro le 15 del 17 maggio. Mentre l’asta è fissata per il giorno seguente, il 18 maggio, alle 14.30 sempre negli uffici meneghini del Club. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando al sito www.cai.it.