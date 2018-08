Centrali sul Piave, riparte la guerra

di Giovanni Santin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PONTE NELLE ALPI - «Chiedo che le ditte qui rapresentate ritirino i rispettivi progetti per la realizzazione della centralina sul Piave: per motivi morali, tecnici e ambientali. In questo modo eviteremmo inutili perdite di tempo oltre a quello che gli uffici hanno già dedicato e per cui chiederò il rimborso delle spese sostenute finora»: era partita col botto sparato dal sindaco Paolo Vendramini la mattinata dedicata al sopralluogo dei tecnici delle imprese interessate a due centraline sul Piave a Cadola.