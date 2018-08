Discorso di addio al nonno morto? I nipoti censurati: non possono farlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CESIOMAGGIORE - Vietato airicordare con le loro parole ilinal suo. Non c'è stato verso per la famiglia di, il 72enne di Cesiominore deceduto a fine luglio dopo essere finito in un canalone andando a funghi nella zona di Costa di Roro. Per la famiglia, oltre al dolore per la perdita del loro caro, anche quello per non aver trovato conforto proprio nel luogo deputato a darlo. In chiesa. Le regole della parrocchia di Cesiomaggiore sono ferree:. «Abbiamo tolto queste cose in chiesa ormai 10 anni fa, su indicazione precisa del vescovo», spiega il parroco di Cesio, don Andrea Piccolin. E le regole effettivamente sono uguali per tutti: poco tempo fa, in un altro funerale, si rischiò lo scontro con un parente di Milano che pretese di leggere il suo ricordo in chiesa.