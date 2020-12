Va a svegliarlo e trova il marito morto nel letto: Franco 45 anni stroncato da un infarto

CENCENIGHE

Tragedia nella notte a Cencenighe: Franco Collarin, 45 anni, padre di due figli, è morto nel sonno stroncato da un infarto. Solo al mattino la moglie Mistak cercando di svegliarlo, si è accorta che il marito non dava più segni di vita.

IL SORRISO

«Una persona discreta, sempre sorridente che badava alla famiglia e all’azienda dove era impegnato -ricorda il sindaco Mauro Soppelsa con un filo di voce-. Perdere una vita giovane così, nel fiore degli anni per una comunità piccola come la nostra è veramente un grave lutto. Ma anche perdere il papà così presto per i due figli Matteo e Filippo ancora piccoli è veramente una grande sciagura. Per questo mi stringo idealmente attorno al dolore della famiglia di Franco e dei suoi cari portando la commozione e le condoglianze dell’intera nostra comunità».

L’AZIENDA

Franco Collarin era da anni impegnato con il padre Dino a condurre l’azienda di famiglia che con proprio con Franco aveva tagliato il lusinghiero traguardo della terza generazione. Negli anni cinquanta infatti nonno Oreste, giunto in paese da dipendente dell’allora Sade, aprì il negozio arredamento e di piccolo mobilificio divenendo subito uno dei punti vendita di riferimento non solo di Cencenighe, ma di tutto il comprensorio Agordino. Una fortuna dovuta non solo alla qualità dei prodotti che venivano offerti, ma anche grazie ai proprietari di seconde case nell’alto Agordino che lì trovavano un arredamento adeguato allo stile di montagna.

LO SPONSOR

L’azienda Collarin è da sempre in prima fila nelle sponsorizzazioni degli avvenimenti sportivi. Già negli anni settanta diede il nome ad un ambito trofeo di calcio che mobilitava gli appassionati del territorio. Lo stesso mobilificio partecipava con una squadra propria che al tempo era anche una delle più forti. Sempre per volontà di Oreste e del figlio Dino veniva anche sponsorizzata in parte la squadra dell’ Hochey Alleghe.

IL FUTURO

Ora all’orizzonte c’era il progressivo passaggio di consegne alla guida dell’impresa tra Dino e Franco. Il progetto si è infranto in una fredda notte d’inverno. Il funerale si svolgerà oggi alle 14, 30 nella chiesa parrocchiale di Cencenighe. Oltre alla moglie, Franco lascia i figli Matteo e Filippo, la mamma Mirella.

Dario Fontanive

© riproduzione riservata

