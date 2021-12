CENCENIGHE - Dopo essere rotolata per 15 metri, l'auto si è fermata su un lato, accartocciata su se stessa. Nonostante la caduta, i due ragazzi di Montebelluna (Treviso) a bordo del veicolo sono usciti in modo autonomo e hanno aspettato l'arrivo dei soccorsi. Si è verificato un brutto incidente, ieri pomeriggio 29 dicembre, a Cencenighe. Erano appena passate le 18 quando un'Alfa Romeo Mito che procedeva lungo la strada regionale 203 è finita fuori strada mentre stava imboccando una curva. Per cause in corso di accertamento, stando a quanto raccolto dai carabinieri nell'immediatezza del fatto, l'auto non è riuscita a sterzare. Ha quindi continuato la sua corsa precipitando nella scarpata e rotolando per diversi metri. Alla fine, il mezzo si è fermato sulle sponde del lago del Ghirlo, poco prima della staccionata che delimita le acque. Quando i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell'incidente i giovani, due ventenni di Montebelluna, erano già usciti dall'auto sani e salvi e un'ambulanza del Suem 118 li ha trasportati in ospedale per accertamenti. La prognosi è riservata ma non sono in pericolo di vita. Toccherà ai carabinieri, ora, far luce su quanto accaduto e capire se c'è stato un guasto dell'auto o se i ragazzi stessero correndo.