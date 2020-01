Venditore di frutta ruba 150 euro ad un anziano: preso dai carabinieri

I carabinieri di Cencenighe Agordino hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato G.S. classe 91 residente nel napoletano. L' uomo ieri avvicinava un 86enne agordino con la scusa di vendergli della frutta. Al momento del pagamento l' uomo , con una mossa fulminea , si impossessava di 150 euro che l' anzuano custodiva nel portafoglio dileguandosi rapidamente con il proprio furgone Fiat Scudo. In base alle indicazioni fornite dall uomo agordino i carabinieri di Cencenighe si sono messi immediatamente alla ricerca del mezzo rintracciandolo dopo poco tempo nel centro cittadino recuperando i soldi e identificando il presunto responsabile © RIPRODUZIONE RISERVATA