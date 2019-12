di Raffaella Gabrieli

I PRECEDENTI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGORDO (BELLUNO) - Lady Gaga, Ed Sheeran, Renato Zero. Ma anche Coldplay e Vasco Rossi. Insomma, come ogni anno, in occasione della, c'è la corsa a chi offre di più. Sono pezzi da 90 i nomi dei cantanti che ricorrono nei reparti, tra i lavoratori, alla vigilia del tradizionale appuntamento offerto a tutte le maestranze dal patron Leonardo Del Vecchio. E intanto i preparativi per l'evento di venerdì stanno procedendo spediti. Il Palaluxottica è pronto ad accogliere il misterioso vip della musica e, con ogni probabilità, anche uno chef pluridecorato a coordinare le cucine, come fu nel 2018 con lo stellato Davide Oldani.Tutto è pronto al Palaluxottica per accogliere i quasiche hanno accettato l'invito dell'azienda alla cena natalizia che nella scaletta, dalle 20, propone un ottimo menù, note a livello internazionale e poi, per proseguire fino a notte inoltrata, musica con dj e ballo. Ile accompagnerà la serata delle maestranze. L'anno scorso c'era stato Robbie Williams che con la sua simpatia coinvolgente aveva conquistato il pubblico. Sul nome