I più fortunati hanno ripreso a comunicare già in tardissima serata lunedì, ma per il ritorno alla normalità c’è chi ha dovuto attendere fino a ieri in tarda mattinata. Il guasto alle linee della telefonia ha interessato quasi tutta la Valboite, problemi si sono avuti anche a Valle di Cadore dove sono stati fermati i computer, la funzionalità è tornata solo dalle 11 di ieri. Un bel disagio per chi aveva affidato comunicazioni importanti alla posta elettronica; anche nella zona a sud di Cortina si sono registrati dei disservizi rientrati questi già lunedì sera. «Niente a che vedere con quanto successo lo scorso 24 giugno, quel giorno non funzionava proprio nulla mentre ieri qualcuno riusciva a telefonare», assicura una signora di San Vito. Già perchè i precedenti ci sono, del resto i cantieri sull’Alemagna sono così numerosi che si rischia di perdere il conto. Tant’è che ieri mattina gli impiegati del comune di Vodo sono tornati in ufficio ed hanno potuto riprendere a lavorare dopo la pausa forzata del giorno prima quando il sindaco, mancando la connessione internet, li aveva lasciati liberi. Quanto ad informare gli interessati del disagio in arrivo o in corso, da parte di chi lo ha provocato: zero, silenzio totale. «No, non mi è stato comunicato nulla lunedì appena successo l’incidente, nè ieri mattina -assicura il sindaco Domenico Belfi- e ormai la cosa si è risolta, quando si lavora può capitare l’inghippo». L’inghippo è quel colpo di ruspa nello scavo sulla carreggiata che ha tranciato un cavo, è successo nel territorio di Vodo poco dopo l’abitato, all’uscita del paese verso Cortina. Nei pressi del ristorante Al Capriolo della famiglia Gregori, l’attività non è ancora operativa, questione di giorni, ma il titolare ha ricevuto sul suo cellulare, che per caso funzionava, le segnalazioni di chi cercava di inoltrare delle mail con richieste varie. I tecnici del cantiere, che sta realizzando per conto di Anas la smart road, lunedì hanno lavorato anche con il buio e sotto il temporale per riparare il guasto e restituire il servizio ai residenti. Superato il problema si continua con la posa del cavo che trasmetterà su un pannello le informazioni in tempo reale agli automobilisti, l’operazione provoca lunghe code. «Il disagio c’è ma è inevitabile -commenta il sindaco Belfi - speriamo che una volta completato il lavoro asfaltino bene». La smart road ha l’obiettivo di rendere più efficienti i flussi di traffico, di migliorare la sicurezza stradale, grazie al controllo dell’infrastruttura attraverso le tecnologie più moderne e sofisticate. Tecnologie che prevedono anche la prevenzione dei comportamenti scorretti, il controllo del traffico con rilevazione e previsione del movimento e prescrizioni sulla circolazione. Ultimo aggiornamento: 8 Luglio, 01:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA