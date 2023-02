Cavalla caduta nel torrente gelato: inutili i soccorsi dei vigili del fuoco, è morta nella notte

CANALE D’AGORDO - Era rimasto bloccato per ore dal freddo nell’acqua gelata in mezzo al torrente Liera, in comune di Canale D'Agordo: il cavallo femmina “Gordi” non ce l'ha fatta. L'operazione scattata subito dopo l'allarme compiuta dai vigili del fuoco di Agordo è stata inutile.

I SOCCORSI

L’i ntervento di soccorso era scattato verso le 16 di martedì , in valle di Gares, e precisamente nella località di “Pian de Sabion” . Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Agordo , arrivati con un mezzo pesante per poter trarre in salvo l a cavalla di 15 anni dell’allevamento di Edwige Deola, che era caduta nel torrente e non era più capace di rialzarsi. È molto probabile che la cavalla di nome “Gordi” si sia avvicinata al torrente per abbeverarsi, visto che la stalla nella quale è ricoverata è proprio adiacente al Liera , e a causa del ghiaccio o dello strato di neve che nella notte era caduta sia scivolata dentro le acque gelide e non sia più riuscita a rialzarsi. È stata una donna che passava da quelle parti ad accorgersi che la cavalla era in difficoltà così ha allertato Dante Del Bon , che anche lui ha dei quadrupedi in questa stalla condividendola con gli animali della Deola. Del Bon ha subito allertato i soccorsi è si è diretto subito sul posto per cercare di aiutare la cavalla in difficoltà.

LE CURE