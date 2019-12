BELLUNO - Sono state consegnate questo pomeriggio, 20 dicembre, nella Sala Zanardelli di Palazzo dei Rettori, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica a coloro che hanno acquisito particolari benemerenze verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.



Sono tre i nuovi Cavalieri in provincia di Belluno: la signora Antinesca De Pol, il Luogotenente dei Carabinieri Gianni Longo ed il dr. Massimo Trento.



L’evento, al quale hanno preso parte le massime autorità civili, militari e religiose della Provincia, è stato anche l’occasione per il tradizionale scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie.



Nel suo saluto, il Prefetto di Belluno, dr.ssa Adriana Cogode, ha sottolineato il valore della fiducia, specie per le giovani generazioni, quale presupposto per il coraggio e l’entusiasmo di affrontare la vita. “Ai giovani dobbiamo molto – ha evidenziato il Prefetto – e dobbiamo infondere loro fiducia. Fiducia in se stessi e nella società, in un mondo di adulti che a volte non riesce ad ascoltare, a dialogare, a dare esempi e risposte. Ed è da qui che a mio avviso occorre partire, da un patto di fiducia in primo luogo tra istituzioni e cittadini, esempio per le nuove generazioni, un’alleanza fatta di cultura civica e costituzionale, di orgoglio di appartenenza che sia di investimento affinché le giovani generazioni trovino la strada spianata verso l’affermazione delle proprie aspirazioni, apprendano ed apprezzino i concetti di libertà e legalità, riconoscendo nei benefici della democrazia i valori della libertà, del dialogo, del pubblico bene”.



La cerimonia è stata impreziosita dall’esecuzione di alcuni brani da parte dei ragazzi Vox Junior della Nova Cantica di Belluno, magistralmente diretti da Luciano Borin. Ultimo aggiornamento: 20:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA