FELTRE - Lunghe code fin dal mattino all’esterno di palazzo Gazzi, in centro storico a Feltre, per partecipare ai provini e tentare di diventare una comparsa nella serie tv diretta da Daniele Luchetti. Chi per curiosità, chi per fare un’esperienza, chi per poterlo scrivere nel curriculum da presentare quando farà altri provini, le motivazioni che hanno spinto feltrini e non a partecipare sono molteplici. Nel contempo sarà un’occasione per il comune di Feltre per valorizzare palazzo Gazzi, chiuso ormai da anni, in attesa che possa trovare un gestore e diventare fulcro della ricettività della cittadella.

La selezione in corso è per una serie televisiva ad ambientazione storica dal titolo provvisorio “Pdn” prodotta da Wildside srl, una casa di produzione romana, con la regia di Daniele Luchetti e Valia Santella. Una serie che verrà girata qui, nel nordest e per questo sta cercando dei volti da inserire nelle riprese.

Fin mezz’ora prima dall’inizio dei provini erano tante le persone che attendevano in piazza Maggiore a Feltre per poter entrare nello storico palazzo Gazzi per i casting. Bambini con i genitori, adulti, tanti ragazzi giovani e anche qualche amico a quattro zampe con il suo padrone. Tutti pronti ad entrare a far parte del casting del film dell’importante regista. «È un’esperienza che non ho mai fatto e mi incuriosisce provare», afferma Simone. Non capita tutti i giorni che un film venga girato nella nostra città e che ci sia la possibilità di entrare a farne parte, anche se solo di sfuggita. «Attualmente sono senza lavoro – racconta Elisa -. Ho letto di questi casting e mi sono detta: perché no? È un’esperienza nuova che mi permette di provare a vivere questo mondo. E poi spero di poter incontrare anche qualche attore famoso». Ma le motivazioni che hanno portato tantissime persone, sia di Feltre che del Feltrino che dell’alta Trevigiana sono molteplici.

Tra i luoghi in cui, nei mesi di ottobre e novembre, verranno girate le riprese vi è proprio palazzo Gazzi, più conosciuto come Belle Epoque. In questi anni sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento sismico dell’edificio storico. «Attualmente – ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Bona – stiamo cercando di attrarre interesse e di individuare un possibile gestore. Una volta che il palazzo sarà “libero”, ossia non vi saranno più le riprese del film, apriremo il bando ufficiale per dare in gestione questo edificio».

