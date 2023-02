SAN VITO DI CADORE San Vito si conferma la Cinecittà delle Dolomiti. Dopo “Un passo dal cielo” tornano anche le riprese di “Improvvisamente Natale”: già avviata la ricerca di comparse a Ponte nelle Alpi, Vittorio Veneto, Treviso, San Vito di Cadore e Fonzaso per l’annunciato sequel. Si gira già a marzo, per quell’effetto invernale che nel primo film mancava, fra San Vito di Cadore e dintorni, la produzione si è già mossa per cercare le comparse ma anche le figurazioni speciali, di tutte le età: bambini, ragazzi, adulti e over 70. Quello che si andrà a girare è il film “Improvvisamente a Natale mi sposo”, produzione Notorius Pictures, con protagonisti Diego Abatantuono, Nino Frassica, Elio, il Mago Forest, Violante Placido e Carol Alt.

LE RIPRESE

Le riprese si terranno a San Vito di Cadore dall’8 marzo al 15 aprile 2023. I casting si terranno nel fine settimana dal 24 al 26 febbraio 2023 in 5 sedi diverse: Vittorio Veneto, Treviso, Fonzaso, San Vito di Cadore, Ponte nelle Alpi. Per le tre giornate dedicate i casting avranno luogo in due location contemporaneamente, gli interessati potranno così individuare la più vicina alla propria residenza. Si comincia venerdì prossimo 24 febbraio a Vittorio Veneto presso “Fab Lab” in via Manzoni 28, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18; a Fonzaso al “Dolomiti Hub” in via Monte Vallorca 7, Zona Industriale dalle 14.30 alle 18. Si prosegue sabato 25 febbraio a Vittorio Veneto nella stessa location e con gli stessi orari, sempre sabato casting anche a San Vito di Cadore all’hotel Marcora in via Roma 28, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. L’ultima giornata utile per presentarsi è domenica 26 febbraio a Treviso, in luogo da definirsi, dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 18; nel Bellunese nello spazio culturale Casa Rossa in viale Roma 871, Polpet di Ponte nelle Alpi dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Per partecipare al casting, l’agenzia incaricata Etherna Casting chiede di compilare il breve modulo di iscrizione al questo link: https://forms.gle/PwLqHRs7xp3wDUL16 Per la prestazione come comparsa è prevista una retribuzione giornaliera.

L’ANNUNCIO

Lo aveva detto a Casa Dolomiti, lo spazio che la Provincia ha curato a Sanremo, il sindaco di San Vito di Cadore Emanuele Caruzzo che la soddisfazione dei protagonisti era stata tale che lasciava ben sperare per il proseguo e così è. Si torna a girare per quello che sarà il prossimo cinepanettone nei luoghi ormai canonici: lo chalet sul lago di Mosigo che in “Improvvisamente Natale” era l’albergo di nonno Lorenzo, Diego Abatantuono, sul quale si muovevano interessi cinesi bloccati dall’ingegno di un gruppo di ragazzi capitanati dall’amata nipotina Chiara. Come sarà il prosieguo è tutto da capire.