Don Alessio, il parroco-infermiere torna in corsia per l'emergenza

BELLUNO - ​Don Alessio Strapazzon, parroco di Castellavazzo in comune di Longarone, ma anche infermiere, è rientrato come volontario in Usl 1 Dolomiti per l’emergenza Coronavirus. Da ieri, 23 marzo, presta servizio in Pneumologia COVID all’ospedale San Martino di Belluno.



Prima della vocazione, infatti, don Alessio si è laureato in scienze infermieristiche all’università degli studi di Padova, sede di Feltre. E vista l’emergenza, non ha esitato a dare la propria disponibilità a rientrare in corsia come volontario. Ieri il primo turno, proprio in area COVID.



«Ho sentito il bisogno di aiutare» racconta don Alessio, «ho sempre percepito la professione come una famiglia. E come in tutte le famiglie, al bisogno ci si aiuta. La mia scelta è sostenuta dalla fede. Il Signore ci ha insegnato ad amare il prossimo. In questo momento, per me, amare il prossimo significare rientrare in corsia. Ieri ho fatto il mio primo turno. Mi sono sentito bene.»



