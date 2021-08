ALANO DI PIAVE - Il casoin di Fener ha abbassato le serrande. L'affetto del paese, la riconoscenza degli abitanti che si rivolgevano a Fabrizio e Sandra per le tante piccole necessità della vita quotidiana non sono bastati, i due coniugi sono stati costretti a gettare la spugna per le eccessive spese. E così, tra le lacrime degli anziani che ieri come in processione sono entrati per l'ultima volta nel negozietto portando alla coppia piccoli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati