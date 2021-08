AURONZO DI CADORE - Per poter accedere agli aiuti economici bisogna rispettare le regole. «Noi lo vorremo aiutare ma lui non presenta l’Isee e senza quello non possiamo fare nulla» spiega l’assessore ai Servizi sociali del comune di Auronzo di Cadore Paola De Filippo. Lui è Ottorino Zandegiacomo che è ben noto agli uffici comunali come molto conosciuto è in paese, di lui si è interessata la rubrica del Tg5 Mediaset, “Indignato speciale”; il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati