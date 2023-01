AGORDO - Ad Agordo ci sarà la nuova caserma dei vigili del fuoco: verrà costruita nella stessa collocazione dell'attuale sede, che verrà demolita. I lavori per la realizzazione della nuova struttura e relativa autorimessa potrebbero prendere il via da qui a tre anni, con un investimento di 4 milioni di euro stanziato dal Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'Interno.

La nuova caserma

È stato un iter lungo e tortuoso, la cui conferma è arrivata solo ieri, con l'ufficializzazione della permuta tra la Direzione Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio e il Comune di Agordo: un'operazione che coinvolge l'attuale Caserma dei Vigili del Fuoco, di proprietà comunale, e l'ex Poligono di Tiro, già di proprietà dello Stato. Originariamente il Comune di Agordo aveva optato per ristrutturare la caserma, ma da uno studio fatto dai vigili del fuoco stessi, si evidenziava che l'edificio presentava criticità dal punto di vista antisismico e quindi per intervenire su quella struttura particolarmente sensibile, sarebbero serviti 3 milioni di euro.

È bene rimarcare che nell'attuale struttura di via Ponte Brugnach operano a oggi 28 vigili del fuoco permanenti, che si suddividono mansioni e compiti in quattro turni. Il loro fondamentale lavoro merita senz'altro una nuova sede, moderna e funzionale, dotata delle migliori tecnologie. Ma sarebbero serviti troppi soldi per le casse comunali.

L'operazione

È quindi iniziato il dialogo con il Ministero dell'Interno e il Demanio, per cedere a quest'ultimo la caserma, dopo aver ottenuto la sdemanializzazione dell'edificio che un tempo ospitava il poligono di tiro. L'obiettivo raggiunto infatti è stata una permuta tra l'attuale Caserma dei pompieri, che era di proprietà comunale, e l'ex Poligono di Tiro, di proprietà dello Stato: un cambio alla pari per un valore complessivo di 290.000 euro, ma a costo zero.

L'ex poligono in località Crostolin è quindi passato dallo status di demanio militare a quello di demanio civile e il Comune di Agordo attraverso questa operazione ha così ottenuto la proprietà di un immobile di pregevole fattura. È risalente alla fine dell'800 e, benché attualmente in fase di degrado, è dotato di ben 11.400 metri di terreno circostante. Il sindaco di Agordo Roberto Chissalè: «Sono molto soddisfatto: il Comune in questa operazione non ha speso niente. È stata fatta una stima da parte del Demanio con l'avallo dell'Avvocatura di Stato la quale attesta che i beni hanno un valore equivalente».

«Il Governo - prosegue il sindaco Chissalè - ha quindi inserito nel piano delle opere pubbliche triennali la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco, situata lungo la tangenziale. Speriamo i lavori possano partire in queste tempistiche. Sottolineo come la caserma dei vigili del fuoco sia senz'altro un presidio fondamentale per tutto il territorio».

«Noi non potevamo intervenire per mancanza di coperture economiche; tre milioni di euro per le nostre casse sarebbero stati davvero troppi. Per quanto riguarda il poligono, potremo valutare di destinare tale struttura a un campeggio oppure una fattoria didattica - conclude il primo cittadino -. La zona paesaggisticamente è molto bella e immersa nella natura. Avremo la possibilità di valorizzare una struttura di valenza storica e culturale significativa.