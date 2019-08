Case popolari. Milioni in banca ​o immobili propri: gli affitti scandalo. La classifica degli inquilini più ricchi

di Alda Vanzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Si può avere un milione di euro in banca - ad essere precisini- e vivere in una cal mese? Si può.Si può anche stare ain un appartamento di medie dimensioni, 75 metri quadri, e siccome il reddito è basso, pagare la miseriaal mese, salvo poi scoprire che il povero inquilino in questione detiene ha un, motivo per cui, a lui come a tutti gli altri, è stata mandata una letterina: lei non è propriamente un povero e chi avrà il suo alloggio adesso dovrà pagare 265 euro.Che in rapporto è una mazzata rispetto al canone dell'alloggio del veronese milionario: fino a ieri erano 248 euro,