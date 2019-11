Case popolari, per presentare domanda c'è tempo fino al 3 dicembre

di Eleonora Scarton

FELTRE (BELLUNO) - Accesso alle case popolari,È stato aperto in questi giorni il bando per l'assegnazione delle case popolari nel territorio comunale di. La domande possono essere presentate da cittadini sia italiani che stranieri fino al 3 dicembre a mezzogiorno. Ci sono poi una serie di requisiti da rispettare. Si parte dal fatto di avere la residenza anagrafica in Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi, e calcolati negli ultimi dieci anni; chi fa richiesta per un alloggio di edilizia residenziale pubblica deve comunque essere residente in Veneto alla data di scadenza del bando. Inoltre, è necessario avere il documento di identità in corso di validità, nel caso di permesso di soggiorno di lungo periodo servono i documenti di tutti i componenti del nucleo e nel caso di permesso di lavoro bisogna avere l'attestazione del proprio datore di lavoro.