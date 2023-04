FONZASO (BELLUNO) - Il centro medico fonzasino ora è attivo e rispondente alle necessità dei cittadini. Presenti ambulatori e il centro prelievi dell'Ulss Dolomiti

Alla fine l' ex-casa Tommasini di proprietà del Comune di Fonzaso situata in piazza Nogaré Billesimo (davanti passa la provinciale Pedemontana), è stata terminata nella ristrutturazione per essere la sede dell'Unità Socio Sanitaria Dolomiti ed è già in funzione. Da tempo nonostante il Comune d'Arsié abbia versato al Comune di Fonzaso la sua quota parte di 70mila euro solo in questi giorni di fine marzo 2023. Una scelta fatta ancora quella di destinare la ex-casa Tommasini con rogito notarile del novembre 2002. L'edificio è stato ristrutturato per un valore di 200mila euro al piano terra, al piano primo solo per le scale, al piano secondo e al piano terzo. Il Comune di Fonzaso proprietario ha vincolato l'edificio per 99 anni 99 alla destinazione socio-sanitaria affinché il medesimo venga utilizzato come sede di attività distrettuale dell'ULSS.



IL PROGETTO

Lo scopo è stato quello di migliorare l'offerta dei servizi resi all'utente dei comuni contermini a Fonzaso. La struttura dell'edificio così rinnovata risulta essere d'interesse prioritario dell'Utenza dei Comuni di Arsié e Fonzaso. Con l'accordo di Programma del dicembre 2015 l'ULSS e i Comuni di Fonzaso e Arsié si sono impegnati a mettere sul piatto ciascuno il 35% delle spese stimate per rendere l'edificio di piazza Nogaré-Billesimo una valida struttura per i servizi sociosanitari. Ci sono nella sede un medico pediatra, due medici di medicina generale e un Centro Prelievi. Sull'esteno a lato dell'antrata ci sono le tabelle con gli orari, i giorni, e i numeri di telefono per ogni medico. C'è pure la tabella del Centro Prelievi con gli orari delle prenotazioni e relativo numero telefonico. (V.B.)