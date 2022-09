BELLUNO - A Belluno i libri scolastici si acquistano ancora nelle libreria. Mamme e papà devono però fare i conti con il caro libri. Tra libri e materiale scolastico la stima di spesa viaggia su 1.300 euro a studente, con un aumento rispetto allo scorso anno del 7%. È questa l'impietosa analisi del Codacons in vista della ripresa dell'anno scolastico, che nei giorni scorsi ha voluto anche stilare una lista di consigli alle famiglie per abbattere le spese, o almeno provarci, partendo da un concetto: evitare i brand più in voga e i prodotti promossi da influencer e youtuber, i cui prezzi sono letteralmente alle stelle.

IN CITTÀ

Le famiglie si organizzano come possono per risparmiare qualche soldo. Dai libri usati all'web ma molti sono quelli che preferiscono il contatto con gli addetti ai lavori per essere sicuri di quello che pagano. «Viene apprezzato il servizio», fanno sapere dal mondo dei libri, in particolare Alessandro Tarantola dell'omonima libreria. In linea generale, nella maggioranza dei casi chi ha ordinato i testi per la scuola ce li ha già. I ritardatari Dovranno aspettare, ma il trend segue quello dello scorso anno. Alcune famiglie hanno scelto di acquistare i sussidiari in rete. I costi energetici intaccano anche il mondo dell'editoria. Alessandro Tarantola, infatti, racconta come «non tutti gli alunni partiranno con la totalità dei libri. Per quanto riguarda le ristampe, quest'anno anno la carta manca e le case editrici cercano di trovare i fondi nelle librerie». Ad ogni modo Tarantola rassicura che, per quanto riguarda la sua libreria, «il grosso degli ordini è già a destinazione, abbiamo già accontentato molti studenti. C'è qualcuno che è venuto ad ordinarli pochi giorni fa, ma è sempre successo». Ma i libri acquistati on-line vanno per la maggiore oppure no? «Una gran parte di clientela è affezionata alla libreria. Altri si sono abituati su internet. La differenza la fa che, se sbagliano codice, se quello consegnato è errato, noi cerchiamo di risolvere la problematica, spesso l'utente che fa da solo si trova disorientato. Succede, infatti, che alcune scuole hanno sbagliato codici. Avevano, a titolo di esempio, indicati codici di testi inesistenti. Gliel'abbiamo fatto notare e poi è stato corretto in corsa».

I LIBRI USATI

In Cadore molti si rivolgono alla libreria Filland di Giuseppe Zanella. «Nel nostro caso c'è un'inversione tendenza, si registra infatti un aumento di clienti che vengono ad acquistare testi scolastici sia vecchi, quindi usati, che nuovi. Noi facciamo, da sempre, il commercio dell'usato che in passato è sempre stato piuttosto richiesto. I prezzi dei libri sono stati depositati a gennaio, c'è stato aumento dell'1,2% sul prezzo copertina. Fino alla riapertura dal periodo estivo ho trovato parecchi libri, adesso ci sono dei ritardi spiega il titolare -. La maggior parte degli studenti e degli alunni è già stata soddisfatta. Anche quest'anno abbiamo lavorato molto bene con l'usato, in generale sta andando bene anche vendita del nuovo, che in alcuni casi come per le scuole medie viene preferito, forse a causa degli esercizi da fare direttamente sul libro».

LA CONCORRENZA WEB

Il conto alla rovescia per il rientro a scuola è cominciato, ma pare che ad agosto tanti ragazzi degli istituti italiani, in generale, dalle medie alle superiori, abbiano approfittato di internet per acquistare i libri previsti per le diverse scuole e sezioni. Se una volta bisognava recarsi unicamente presso le librerie e portare con sé la lista dei volumi da acquistare, oggi internet rende la situazione molto più semplice, per qualcuno, con l'opportunità non solo di risparmiare tempo ma anche una cospicua somma di denaro, approfittando degli sconti e delle promozioni attive sul web.

SUPERMERCATI

Per procurarsi i volumi l'alternativa è rappresentata dalle catene di supermercati che, a fronte dell'acquisto, offrono il 15% dell'importo speso in buoni sconto da utilizzare nei mesi successivi nello store prescelto. Una soluzione che piace soprattutto a chi vive tra Feltre e la Val Belluna: zone con una maggiore scelta di supermercati di grandi dimensioni. Gli ordini in questo caso sono possibili sia recandosi di persona presso il punto vendita che attraverso il sito internet della catena in cui si sceglie di acquistare.