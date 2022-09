FELTRE - Tante luci ma altrettante ombre affollano il cielo di questa inconsueta alba che si presenta di fronte alla stagione agonistica 2022/2023 dell'hockey Feltre ma, in maniera ancora più marcata, di tutte le società sportive bellunesi che svolgono sport su ghiaccio. Da un lato l'entusiasmo e la voglia di ritornare alla normalità dopo il Covid e dall'altro i costi delle bollette che impediscono di far quadrare i conti. C'è il tentativo di concentrare tutta l'attività sportiva provinciale su ghiaccio a Feltre per ottimizzare le spese ma la proposta è ancora traballante. In sintesi questo è quanto emerso sabato sera al palaghiaccio di Feltre in occasione della presentazione delle squadre Junior e Senior Hockey club Feltre (Hcf). La cerimonia è stata preceduta da un torneo promozionale al termine del quale sono stati premiati gli atleti più promettenti. Sono quindi sfilate sul ghiaccio, per l'occasione coperto da appositi tappeti, le nuove formazioni che rappresenteranno Feltre nel prossimo campionato.



L'AIUTO

A margine dell'evento il presidente della cooperativa Elementa che gestisce la struttura, Andrea Bortoluzzi, ha espresso l'auspicio di una stagione positiva. «Ci auguriamo ha spiegato - di riuscire a soddisfare i desideri delle società sportive. Il caro bollette, che è sulle pagine dei giornali tutti i giorni, sicuramente tocca anche noi. Abbiamo un progetto e ne abbiamo parlato con l'amministrazione comunale tramite la quale cercheremo di dare una mano agli amici del Cadore e di Alleghe se lo vorranno. Abbiamo già dei positivi riscontri per lo short track di Pieve di Cadore che ha già portato i materassi e a cui daremo dello spazio. Speriamo di arrivare a fine anno così come siamo e poi vedremo cosa succederà. Navighiamo di mese in mese e non possiamo, ad oggi, fare promesse a lungo termine a nessuno».



L'IMPEGNO

Sulla stessa lunghezza d'onda ma fortemente propositivo è il presidente Hcf Nicola Cassol che vede all'orizzonte una stagione intensa ma difficile. «Abbiamo messo i pattini da una sola settimana e il campionato inizierà ai primi di ottobre per cui abbiamo ancora 2 settimane di preparazione. Dovremo impegnarci al massimo - prosegue Cassol - e sostenere al meglio la nostra squadra con molte iniziative per questo periodo che si preannuncia difficile. Però noi ci siamo e lo vogliamo dimostrare dando la massima disponibilità nei confronti della società di gestione che ci sta dando una grossa mano». «In concerto con le altre società di pattinaggio artistico che lavorano a Feltre, stiamo cercando di offrire anche sostegno per le società che in questo momento sono senza palaghiaccio - prosegue il presidente - L'unione fa la forza e, di conseguenza ci stiamo impegnando al massimo per recuperare le risorse necessarie per chiudere questa stagione. Confidiamo sicuramente nel supporto del pubblico e cercheremo di concludere la stagione nel migliore dei modi».



LA REALTÀ

Le società e gli atleti che ruotano intorno al palaghiaccio di Feltre sono tanti. Quelli che sviluppano attività agonistica sono circa 200 fra l'hockey e le società di pattinaggio artistico. Ma c'è tutto un movimento di avviamento al pattinaggio che è importante e fondamentale. «Noi - aggiunge Cassol - partiamo dal presupposto che chi vive nelle nostre terre deve saper pattinare come deve saper sciare per cui c'è sempre molto interesse sia alla collaborazione con le scuole che per le iniziative di avviamento che facciamo. Continuiamo a dare supporto, a formare atleti, a creare nuove categorie e a coinvolgere le famiglie per cui credo che questo grande lavoro che stiamo facendo, malgrado le difficoltà del momento, sarà sicuramente premiato».



LE ASPETTATIVE

In rappresentanza degli atleti il portiere hcf Jodie Manfroi ha espresso la sua visione ottimistica. «Noi abbiamo grandissime aspettative e l'impegno sarà al massimo come ogni anno. Quest'anno abbiamo anche i numeri e la qualità per fare molto bene. La squadra oramai è da anni che è più o meno sempre la stessa per cui siamo praticamente una famiglia, ci conosciamo tutti quanti molto bene ed è come avere i migliori amici sempre al proprio fianco».