La piccola Agata e il suo cane Yanuk fanno impazziere i social

CORTINA - La piccola Agata di Cortina e il suo cagnolone Yanuk sono ormai le stelle del web. L’immagine della bimba ampezzana di 2 anni vestita da cappuccetto rosso con l’husky di famiglia, che interpreta il lupo cattivo travestito “da nonna”, ha fatto il giro dei social incassando migliaia di like. «Questo Carnevale l’hanno vinto loro», c’è scritto sul post diventato virale. E Agata, nata nel novembre 2017, dovrà accontentarsi di questo premio virtuale perché il Carnevale ampezzano di martedì, quando si sarebbe dovuto decretare il vincitore del concorso 2020 è stato cancellato. Avrebbe vinto a mani basse, visto anche il successo riscontrato un paese nell’uscita di giovedì grasso, quando è stato fatto lo scatto diventato virale. «Ho portato “i cuccioli” in centro - spiega mamma Jessica Huber - perché da noi è tradizione che a carnevale i bimbi vadano nei negozi a farsi dare le caramelle, e le persone hanno fatto mille fotografie. E poi è partito un tam tam mediatico per cui ora è su mille gruppi Facebook e Instagram». Ovviamente visto il popolo dei social c’è stato qualche “webete” che ha detto la sua, ma mamma Jessica risponde anche a loro: «Mi è un po’ dispiaciuto quando qualcuno ha pensato che il cane sia stato maltrattato o umiliato: vi assicuro che è una razza giocosa e a cui importa solo di stare con il proprio “branco”. Strano a dirsi ma per lui il branco siamo noi. E gli occhiali naturalmente erano senza lenti». Negli scatti di famiglia Agata è ritratta sempre accanto a Yanuk, fin da quando era neonata: scatti che la ritraggono dormire serena quasi abbracciata al cagnolone. Da qui l’idea di portarli in maschera insieme. «Ci avevamo pensato già quando ero incinta, vedendo una foto su Internet - spiega la mamma - . E poi abbiamo avuto la pazienza di aspettare che avesse l’età giusta, che camminasse almeno, perché ora ha due anni e tre mesi, l’anno scorso era troppo piccina». © RIPRODUZIONE RISERVATA