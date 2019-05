Mazzette da aspiranti mamme: ex primario, condanna definitiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIEVE DI CADORE - Si spalancano le porte delper il, già primario del. La Cassazione, dopo l’udienza che c’è stata il 23 gennaio scorso a Roma, ha confermato la pena sentenziata in Appello, “aggiustandola” solo di un paio di mesi, per un episodio che si è prescritto. La condanna definitiva per ilche chiedeva mazzette alle pazienti, è quindi di 4 anni, 4 mesi e 25 giorni di reclusione, con pena accessoria temporanea. La Suprema Corte ha anche riconosciuto il danno di immagine alla Usl 1 Dolomiti, costituita parte civile con l’avvocato Salvatore Frattallone, e ha confermato la provvisionale di 50mila euro da versare all’azienda sanitaria. Cetera farà 70 anni tra pochi giorni (è nato il 13 giugno 1949), potrebbe chiedere l’affidamento in prova per evitare il carcere. Impossibile avere un