Maria, 78 anni, bloccata dalla neve chiama i carabinieri che le portano la pensione a casa

SEDICO - Pensionata bloccata in casa per la neve: chiede aiuto ai carabinieri che vanno in Posta per lei e ritirano la pensione. E' accaduto stamattina, 28 dicembre, in comune di Sedico. Come spiegano dall'Arma «la signora Maria di 78 anni questa mattina doveva andare a ritirare la pensione, ma a causa dell'abbondanza nevicata, abitando in un luogo isolato in località Boscon, si è trovata impossibilitata ad uscire ed avventurarsi per strada colma di neve. Ricordando la pubblicità circa il servizio offerto dall'Arma, ha contattato direttamente il comando stazione di Sedico.

I militari, compresa la situazione, e fatto un sopralluogo per verificare le condizioni della strada di acceso all'abitazione della signora, si sono occupati di ritirare la pensione alla posta, con una jeep 4x4 hanno effettuato la consegna a del denaro a domicilio approfittando anche per intrattenersi con l'anziana per qualche minuto accertandosi che non avesse bisogno di altro trovandosi di fatto semi isolata. La signora sa che se ha bisogno potrà contare su un aiuto».

Il servizio offerto è quello scattato all'inizio della pandemia. grazie alla collaborazione tra Poste e l’Arma dei Carabinieri, i pensionati di età pari o superiore a 75 anni possono richiedere la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici Postali.

