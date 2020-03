«Grazie carabinieri», cittadino cinese regala mascherine alla stazione di Alpago

ALPAGO - Un cittadino cinese in Italia da tanti anni e residente in Alpago e che, prima dell emergenza Covid 19, gestiva un locale nell'Agordino, ha voluto omaggiare i carabinieri della stazione Alpago con 70 mascherine e un disegno fatto dal proprio figlioletto. «E' stato un segno di ringraziamento per l'importante attività svolta in questo periodo», spiegano gli uomini dell'Arma provinciale dopo che domenica hanno ricevuto le mascherine. © RIPRODUZIONE RISERVATA