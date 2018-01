L'Audi capotta nella notte: miracolate due amiche di 27 e 28 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carambola da film durante la notte in Val di Zoldo. Lungo la provinciale in direzione Forno un'Audi A3 con due ragazze a bordo si è capovolta e solo per miracolo non è caduta nel greto del torrente Maè. La macchina si è scontrata contro il guard rail e poi è finita ruote all'aria. Le due opccupanti dell'Audi sono state portate d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Belluno. Per C.F. di 27 anni e per la 28enne L.T. entrambe residenti in Val di Zoldo fortunatamente lesioni guaribili in pochi giorni.