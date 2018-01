Fa scendere il passeggero senza biglietto: capotreno condannato Era straniero e ora è stato espulso

di Olivia Bonetti

BELLUNO - Fece scendere ilche non aveva esibito il: ilè statopered è nei guai per abuso d'ufficio. È un incubo quello che sta vivendo il ferroviere. La vicenda risale al 12 novembre 2014 e è avvenuta alla stazione bellunese di Santa Giustina. Lì ci fu il diverbio tra il controllore e un viaggiatore, il cittadino nigeriano Anyanwu Festus Amaechi, che all'epoca era residente a Cadoneghe (Padova), ma che ora non vive più in Italia, perché è stato. Quel giorno il treno, alla fine, riportò un maxi-ritardo, con disagi per tutti i passeggeri, proprio per quell'episodio.Tutto inizia quando il capotreno si avvicina al nigeriano chiedendogli di esibire il biglietto: lo straniero è al telefono e fa cenno di attendere. Favaretto, che era stato avvertito da un collega del passeggero con biglietto irregolare, insiste, ma nulla. Come da regolamento, il capotreno, quando il treno si ferma in stazione fa scendere il passeggero e gli prende le borse e gli altri effetti e gliele appoggia sul binario, finendo nei guai per violenza privata. Ma la situazione si complica: il passeggero nigeriano estrae un biglietto validato alle 20.10. Il treno però è partito alle 20.06 e i conti non tornano...