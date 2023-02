SEDICO - La zona delle Oselete, tra Bribano, Longano e il Cordevole, è tra le più frequentate da quanti amano le passeggiate all’aria aperta. E non erano pochi quelli che, passeggiando in quei luoghi, si fermavano un attimo in raccoglimento davanti ad un capitello che, per quella comunità, era comunque un punto di riferimento. Ora quel capitello non c’è più. O, comunque, è stato parzialmente abbattuto da un automobilista alle prime armi. Immediata la segnalazione del danno sia alla parrocchia che al Comune di Sedico.

«Mi è stato segnalato che l’altra mattina – spiega l’assessore alla cultura Sebastiano Casoni che abita proprio a Bribano - una signora che stava facendo pratica di guida, invece di frenare ha accelerato, finendo sopra il capitello. Distruggendo macchina e capitello». La cosa, hanno già spiegato Casoni e la vicesindaco, Gioia Sacchet, è stata affidata agli uffici comunali. «Il capitello – sottolinea lo stesso Casoni - è un valore per tutta la comunità che vive e passeggia nella zona tra Bribano e Longano. Tutti, qui, almeno una volta, si sono fermati per recitare una preghiera».

Per questo non si è voluto perdere tempo, rischiando di compromettere ancora di più il capitello. «Adesso comunque – anticipa Casoni - andremo a verificare di chi è formalmente la proprietà sulla quale insiste quel capitello per affrontare poi la questione assicurazione».

La notizia ha fatto in un batter d’occhio il giro del paese e la gente si è subito mobilitata. «Ad ogni modo – racconta infatti Casoni - un privato si è già mobilitato per il ripristino del piccolo edificio sacro».

Resta da capire se la praticante abbia superato brillantemente l’esame di guida.



© RIPRODUZIONE RISERVATA