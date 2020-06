Da oltre quarant'anni in un magazzino: i 5 capitelli antichi tornano a casa

FELTRE - Per anni nei depositi della Sovrintendenza, i 5 capitelli scoperti nel 1978 in via Cornarotta tornano a Feltre, pronti a diventare una delle attrazioni sicuramente di impatto del museo civico archeologico, i cui lavori, dopo il blocco imposto dalla pandemia, stanno procedendo a pieno ritmo. Sono trascorsi 42 anni quindi dal giorno in cui, nei giardini Bilesimo, vennero ritrovati questi capitelli di dimensioni molto importanti. Uno meno conservato era stato scoperto negli anni '30 ed è già esposto al museo civico di Feltre. Gli altri capitelli invece, «sono stati scoperti nel 1978 dall'architetto Ferruccio Franzoia che insieme al suo team stava eseguendo dei lavori in quella zona - spiega l'assessore alla cultura Alessandro Del Bianco -. Durante i lavori ne erano emersi 5, in uno stato di conservazione particolarmente buono». Si tratta di capitelli ionico-italici, molto elaborati, simili ma non identici tra loro in quanto alcuni particolari della decorazione sono diversi (uccelli, meridiana, fiore e così via).



LA DATAZIONE

«La datazione di questi capitelli è ascrivibile alla fine del primo secolo avanti Cristo e coincide con la municipalizzazione della città, ossia quando Feltre entra a far parte della dominazione romana e la città viene trasformata dal punto di vista urbanistico», specifica l'assessore che tiene a sottolineare come si tratti di un ritrovamento molto importante per la dimensione rilevante e per il fatto di essere probabilmente posti in cima a colonne alte tra 4,5 e 6 metri.



EDIFICIO MONUMENTALE

Un edificio quindi monumentale della città. Una volta portati alla luce, questi reperti erano finiti nei depositi della Sovrintendenza archeologica del Veneto, anche perché non c'era un luogo in città dove poterli sistemare proprio per le loro grandi dimensioni. Con la creazione dell'ala archeologica all'interno del museo civico cittadino i capitelli potranno finalmente essere ammirati da tutti.



SUBITO VISIBILI

I capitelli saranno quindi esposti al museo civicoarcheologico e saranno una delle prime esposizioni che i visitatori vedranno. L'amministrazione infatti ha progettato di posizionarli su dei pilastri all'ingresso dell'istituzione museale. «Dopo il blocco imposto dalla pandemia sono ripresi i lavori alla struttura spiega Del Bianco -. Il piano terra è ormai completato (e qui sarà ospitata la parte archeologica) e sono in arrivo i reperti che verranno pian piano collocati al loro posto. Terminato questo prenderà il via l'intervento alla casa del custode».



LAVORI IN GALLERIA

Rimanendo in tema musei, proseguono anche i lavori alla galleria Rizzarda. Da una parte sono in corso le demolizioni necessarie a sviluppare il progetto dell'esposizione della collezione Franzoia Nasci, dall'altra la sistemazione del tetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA