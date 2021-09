Addio a Luciano Paulin, pioniere dell'industria dei colori: aveva 81 anni

FELTRE - Imprenditoria feltrina in lutto. Dopo una lunga malattia si è spento all’età di 81 anni l’industriale Luciano Paulin. Il suo spirito imprenditoriale ha permesso al colorificio di famiglia, che ha sede a Santa Lucia nel comune di Seren del Grappa, di crescere ed affermarsi a livello internazionale.

Ma l’uomo è ricordato anche per il suo impegno nel mondo dell’associazionismo, in quanto fondatore e presidente dello sci club Monte Avena e propulsore dello sviluppo e della crescita del comprensorio turistico feltrino. L’imprenditore è stato uno dei primi a credere, infatti, nelle potenzialità del Monte Avena soprattutto come stazione sciistica.



IL RITRATTO

Luciano Paulin è uomo molto conosciuto a Feltre per la passione e la dedizione con cui ha portato avanti il colorificio di famiglia, che ha sede a Seren del Grappa. Ottantun anni proveniva da una famiglia molto modesta di Tomo. Ultimo di tre fratelli, di poco maggiorenne decide di lasciare gli studi per aiutare il padre Francesco che aveva avviato il primo laboratorio di colore in viale Monte Grappa a Feltre, una realtà imprenditoriale cresciuta poi nel tempo. Il successivo trasferimento a Santa Lucia di Seren del Grappa, prendendo il posto di una ditta che era stata chiusa, ha fatto sì che la Paulin Spa diventasse la società che ora detiene un posto di tutto rilievo nel panorama delle industrie chimiche italiane. Luciano, insieme al fratello Giorgio, crede fortemente nell’azienda, con passione e determinazione la fanno crescere fino a diventare quello che è diventata ora: una realtà imprenditoriale affermata a livello internazionale. Il sogno di Luciano era che, dopo la sua morte, l’azienda rimanesse nelle mani della famiglia. Una vita dedicata al lavoro ma anche alla famiglia. Dal legame forte con il fratello Giorgio, la cui scomparsa avvenuta improvvisamente un anno fa l’aveva profondamente segnato, all’amore per i figli Patrizia, Paolo e Giulia. Una grave malattia degenerativa lo aveva colpito circa tre anni fa; amorevolmente accudito a casa dalla moglie Marvi, ieri è morto.



L’ASSOCIAZIONISMO

Una delle grandi passioni di Luciano era lo sci. È stato uno dei fondatori dello sci club Monte Avena e ha guidato la stessa società per diversi anni. «Ero molto giovane quando Luciano era all’interno della società – ricorda l’attuale presidente Vettorel -, ma lo ricordo come una brava persona, alla mano. Una persona costruttiva che si è data da fare e ha lavorato per la crescita di questa realtà sportiva». Nel periodo in cui è stato presidente, «è riuscito a creare un grande movimento intorno a questo sci club – ricorda l’ex consigliere e amico Emilio Dalla Corte -. Sono tante le persone, e soprattutto i giovani, che si sono avvicinati spinti dall’entusiasmo che lui sapeva trasmettere. Aveva a cuore lo sviluppo del Monte Avena e ha cercato, come poteva, di centrare questo obiettivo». Poi l’impegno nella sua azienda e la decisione di mollare l’associazione. Ma c’è un’altra cosa che va ricordata. Luciano è stato uno degli azionisti che ha permesso la realizzazione di alcuni degli impianti che un tempo insistevano sul Monte Avena.

IL CORDOGLIO

Sono tante le manifestazioni di cordoglio giunte in queste ore alla famiglia di Paulin. Da tutti è stato ritratto come una persona aperta, socievole e generosa. Un tipo riservato e a volte severo, ma che era pronto ad aprire la propria casa per organizzare momenti di convivialità e spensieratezza. Anche con i propri dipendenti è sempre stato gentile e disponibile, cercando di venire incontro a quelle che erano le loro necessità. L’ex sindaco di Seren, Loris Scopel, ricorda che grazie allo spirito imprenditoriale del padre Francesco prima e di Luciano e Giorgio poi, è stato possibile dare coraggio, speranza e lavoro a molti serenesi ritornati dall’emigrazione. Una figura che rimarrà impressa nel ricordo di molto.

L’ULTIMO SALUTO

I funerali di Paulin verranno celebrati quest’oggi alle 15 nella cattedrale di Feltre. Il feretro proseguirà poi per il cimitero monumentale di Feltre per la sepoltura.