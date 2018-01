Polemica neve, turisti senza catene fermati in strada e rispediti tutti a casa Scenate di rabbia, code sull'Alemagna

di Lauredana Marsiglia

BELLUNO - Il potenziato in fretta e furia dopo la figuraccia del 27 dicembre , quando Cortina è andata in tilt sotto una nevicata di soli 30 centimetri abbinata ad un afflusso di turisti eccezionale, ieri sembra aver funzionato. Nella maglie dinei punti di accesso alle località più gettonate, sono finiti decine die in molti casi anche di. Tutti sono stati. E non sono mancate leda parte chi, pur in torto, si è visto rovinare la vacanza in montagna.istituiti fin da mattino quanto, da circa 700 metri di quota in su, è cominciato a fioccare: a, a. I controlli hanno funzionato, evitando il caos in quota, ma per contro hanno, anche di due chilometri, come è accaduto a Tai di Cadore in direzione nord. I controlli, abbinati alle manovre di chi è stato costretto a fare retromarcia, hanno creato qualche ingorgo. Ma almeno si è evitato il peggio, tenendo sotto controllo il flusso veicolare ed evitando, soprattutto, situazioni di rischio...