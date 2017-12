Caos neve a Cortina, scatta l'ora dello scaricabalire: tutti assolti

di Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - E il giorno dopo va in scena lo. Teatro principale: ilconvocato dal dopo il clamore suscitato da una Cortina bloccata e isolata da alcune decine di centimetri di neve . Tutti a puntare il dito sulle responsabilità, degli altri naturalmente: gliincapaci di montare le catene, laferma a 50 anni fa, le scarse risorse, le. E via elencando. Ma alla fine prevale la linea dell'assoluzione collettiva, con il prefetto Francesco Esposito che, anche per placare gli animi, invita ad allentare le polemiche e garantisce che per «Capodanno tutto è pronto». Nevicavate permettendo, verrebbe da pensare.L'Anas, messo sotto accusa per la scarsa prevenzione e l'inadeguata gestione dell'emergenza, è fra i primi a giocare in difesa. Se l'Alemagna è andata in tilt e se Cortina era immobilizzata, assicura l'Anas, è per colpa deisprezzanti delle regole e degli automobilisti incapaci. Prova ne sia che anche ieri i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare auto bloccate o finite di traverso sulla carreggiata. Ma neppure gli autotrasportatori intendono passare per i colpevoli. Dalla Confartigianato di Belluno tuonano: «L'incoscienza non ci appartiene - afferma irritato il presidente Daniele De Bona -. Avete perso di vista il vero problema di Cortina: una viabilità rimasta ferma alle Olimpiadi del 1956»...