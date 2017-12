Basta sconti. Le gomme da neve non bastano: catene. E multe ai furbi

di Alessia Trentin

BELLUNO - Forse ci saranno ancora disagi, ma una cosa è certa:in entrata e in uscita da Cortina non è possibile, ma i filtri messi in atto dalle forze dell'ordine saranno potenziati. Ieri pomeriggio, dal vertice convocato a Palazzo dei Rettori dal prefetto Francesco Esposito, è emerso innanzitutto questo . Ai Tir non potrà essere vietata la circolazione, il traffico non potrà venire bloccato dai controlli, ma si applicherà senza sconti la normativa e si farà anche qualcosa di più. In presenza di determinate condizioni meteo, infatti, scatterà. Senza se e senza ma, chi da un controllo ne risulterà sprovvisto dovrà pagare una sanzione e verrà rispedito indietro. Le misure d'ora in avanti scatteranno con largo anticipo, non a nevicata inoltrata, e andranno in più direzioni. Innanzitutto la comunicazione. Se ne prenderanno carico il Comune, Veneto Strade e Anas diffondendo messaggi informativi mirati, puntuali e piuttosto secchi. Niente toni leggeri, le informazioni non tralasceranno lepreviste per chi sgarra e si fa pizzicare senza catene,, e assumeranno quasi un tono di divieto per chi non è nelle condizioni di viaggiare sicuro con la neve. La novità è che verranno potenziati, allargandoli verso la pianura e verso nord...