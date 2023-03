FELTRE - Oltre al disagio, l’umiliazione. Da poco prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, infatti, la corposa popolazione feltrina di badanti non ha più una stanza dove ritrovarsi e trascorrere l’unico giorno di riposo della settimana in compagnia, pranzando assieme a colleghe-compaesane, che sia al caldo d’inverno e al fresco d’estate nonché al riparo delle piogge tipiche dell’autunno e della primavera. Sì perché i locali messi a loro a disposizione anni fa dalla Parrocchia del Duomo sono stati tolti loro. E a nulla sono valse le richieste successive al periodo di lockdown manifestate a più riprese sia alla Diocesi di Belluno-Feltre che al Comune di Feltre. « Evidentemente - affermano sconsolate - siamo considerate non degne della loro attenzione e del loro interesse » .

IL PREGRESSO

Risale a parecchi anni fa la messa a disposizione da parte della Parrocchia del Duomo di una sala ritrovo per badanti. « Era una stanza con tavolo e sedie - spiegano le donne - dove avevamo anche posizionato dei divani comprati da noi. Qui potevamo incontrarci il sabato e la domenica, i giorni di riposo più diffusi, per pranzare insieme, chiacchierare, confrontarci. Ogni anno ci auto tassavamo e ognuna di noi metteva a disposizione 20-30 euro: il totale, poi, veniva dato al parroco come rimborso spese per elettricità, riscaldamento, ecc etera» .

PORTE CHIUSE

Ma poco prima dello scoppio della pandemia di Covid19 qualcosa cambia. « Di punto in bianco - spiegano le badanti - dalla Parrocchia ci vien detto che per noi non c’è più posto. Una doccia fredda tanto dolorosa quanto non compresa in quanto, secondo noi, non abbiamo mai creato alcun tipo di problema » . La successiva proclamazione del lockdown complica inesorabilmente le cose e la situazione precipita. « Per noi - sottolineano le badanti - porte chiuse. In Duomo quanto in Comun e . Abbiamo incontrato sia rappresentanti religiosi che comunali e tutti ci hanno risposto la stessa cosa: per noi non c’era posto » .

LA SITUAZIONE ATTUALE