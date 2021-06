Le imprese e l'Alemagna “smart road”, Confindustria: «L’innovazione salverà la montagna»

IL PROGETTO

BELLUNO - È ai blocchi di partenza il primo Living Lab del Veneto. A metterlo in pista è Confindustria Belluno Dolomiti. Si tratta di creare un luogo comune in cui immettere tecnologie, promuovendo processi di innovazione. Intorno al tavolo ci stanno società pubbliche, come Anas, parchi tecnologici, come Area Science Park di Trieste, acceleratori di imprese, come Industrio Ventures di Trento, e consorzi promotori di innovazione, come Elis. Più Fondazione Enel con la quale Confindustria Belluno Dolomiti sta realizzando un progetto pilota sulla resilienza ai cambiamenti climatici.

INNOVAZIONE È ancora da decidere i l luogo fisico, sede del Living Lab (che letteralmente significa laboratorio vivente e indica un approccio di co-creazione sistematica e di processi di innovazione e ricerca integrati ndr) . « Potrebbe essere proprio Longarone » , afferma Andrea Ferrazzi, direttore di Confindustria di Belluno. È lui a precisare, con un’immagine chiara, il senso dell’obiettivo finale, cioè innovazione, intesa come “medicina” contro lo spopolamento: « La montagna non si salva solamente con le mucche al pascolo, bisogna convincere i giovani a restare o a tornare. Non lo faranno se non c’è innovazione ». Ferrazzi non fa giri di parole. Va dritto al punto: « Intanto occorre far capire ai sindaci e alla parte pubblica della nostra provincia il valore fondamentale della digitalizzazione. Perc hé per rendere attrattiva la montagna serve modernizzazione ».

IL CONVEGNO Ieri, nel padiglione E di Longarone Fiere, si è tenuto un incontro dedicato al “Tour control Anas & Living Lab Belluno”. A lanciare la sfida alle piccole e medie imprese bellunesi sono venute le parole di Luciano De Propris del consorzio Elis, motore nella Foundation Open Factory . « Il nostro ruolo è mettere insieme - fanno sapere - . Già fanno capo a noi ottanta aziende, nazionali e internazionali. Nel territorio del Triveneto abbiamo venti partner a cui offriamo supporto reale per migliorare i servizi. Rappresentiamo, insomma, il maggiordomo delle aziende: il nostro scopo sta nell’abilitare le Pmi ad entrare nel panorama dell’innovazione ». Confindustria Belluno Dolomiti, presieduta da Lorraine Berton, ha stipulato una convenzione con Area Scienze Park che, in Friuli Venezia Giulia ha 4 poli dimostrativi . « Belluno è il quinto. Noi puntiamo sulla digitalizzazione: le aziende verranno da noi per provare le tecnologie prima di investire su di esse – sono parole di S tefano Salvador – noi alle imprese diamo una mano, quindi, perch é possano fare progetti a casa propria ».