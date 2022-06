BELLUNO - Fra poche settimane verrà avviato il cantiere per la costruzione del nuovo supermercato della Walber in via Lungardo all'ex area Bardin, che finalmente verrà liberata dal degrado. In quel posto tra il torrente che attraversa Borgo Prà e si perde a Borgo Piave nel fiume sacro alla Patria sorgerà un Super W. L'area, di oltre 3.200 metri quadri, permette di edificare superfici commerciali fino ad un massimo di 1.500. A darne notizia è l'amministratore del gruppo che conta oltre 220 dipendenti, Giovanni Bianco Mengotti: «Siamo quasi pronti, infatti a settimane arriveranno i rinnovi della concessione edilizia. Sono già state tolte le gru, che erano lì da anni. Il primo passo sarà la demolizione del fabbricato esistente. Nel corso del tempo abbiamo già eseguito un intervento di pulizia dell'area. Abbiamo smaltito il materiale di risulta e gli arbusti che, nel frattempo, avevano preso campo». Mercoledì 24 novembre del 2021 è la data da ricordare: quella della svolta di quell'area che per anni aveva fatto discutere. Il giorno in cui Walber Decise di acquistare e dare quindi nuova vita alla zona, teatro di diversi fallimenti. Uno degli ingressi più scenografici di Belluno potrà avere un decoro che mancava da oltre 20 anni. L'azienda che in provincia possiede il marchio Super W si portò a casa l'intera area con un rilancio d'asta di 524mila euro. Il rogito venne firmato in quello stesso novembre 2021.

C'è un'altra novità

Non è la sola novità in casa Walber: in questi giorni l'azienda ha anche lanciato labottegabellunese.it. «Il nuovo portale dove trovare solo il meglio dei piccoli e grandi produttori di eccellenze delle Dolomiti - questo il commento del dirigente della società, Giovanni Bianco Mengotti -. La bottega bellunese nasce dall'amore per le cose buone e fatte bene e il desiderio di far conoscere a quante più persone possibile la Provincia di Belluno sotto ogni aspetto: la bellezza del paesaggio, la ricchezza della proposta ricettiva e la bontà dei prodotti realizzati artigianalmente e che oggi possiamo portare sulle tavole di tutti gli italiani». Un modo, insomma, di far girare l'economia, certamente «ma l'intento è permettere a quella fetta di mercato che produce le eccellenze del territorio di avere uno sbocco e-commerce. La pandemia ci ha mostrato come bisogna sapersi reinventare». Il Gruppo Walber si è affidato a Larin Group, associato a Una (Aziende della Comunicazione Unite) e a Confindustria Belluno Dolomiti, per la realizzazione di un nuovo e-commerce per la vendita di prodotti dalla forte caratterizzazione territoriale. Ne è nato un portale di facile gestione che presenta un ricco catalogo.

La rete di punti vendita

Che la Walber sia attenta al territorio lo dimostra l'attività di restyling dei suoi punti vendita con una «nuova veste, più fresca e moderna e rendere gli spazi tra le corsie più ampi e confortevoli. Contestualmente, nel 2019 - racconta il manager Bianco Mengotti - viene testato e introdotto il servizio di consegna a domicilio: il SuperW di Trichiana e il WStore a La Valle Agordina sono i pionieri di questo servizio che viene accolto con grande entusiasmo dalla popolazione locale e che sarà sicuramente consolidato e ampliato nel 2020». La pandemia non farà che consolidare il servizio. L'azienda, che conta nel Bellunese 15 punti vendita ad insegna Supermercati SuperW, JuniorW, WStore e MD Discount, nel 2021 ha festeggiato i 100 anni di attività. «Da anni il Gruppo Walber aderisce al welfare aziendale, ovvero quell'insieme di iniziative volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia attraverso modalità alternative alla retribuzione che possono consistere sia in somme rimborsate, sia nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni», hanno fatto sapere dal gruppo.